Тернопільські медики протестували, бо не отримали обіцяну «коронавірусну» надбавку до зарплати

Працівники шести бригад Тернопільської 2-ї підстанції екстреної медичної допомоги в п’ятницю, 1 травня, організували хвилину протесту через те, що не мають обіцяних доплат.

Лікарі, фельдшери й водії вийшли на вулицю та увімкнули сирени на машинах екстреної допомоги, повідомляє «Zaxid.net» з посиланням на «Суспільне».

Учасники акції вимагали, щоб їм підвищили зарплати втричі, оскільки вони працюють з потенційно інфікованими на коронавірус пацієнтами й піддають ризику себе та свої родини.

За словами лікарки медицини невідкладних станів Оксани Оберлейтнер, йдеться про кошти за березень і квітень, які мають виплачувати медикам, що надають допомогу хворим на коронавірус.

«Сьогодні ми вимагаємо, щоб нам підняли зарплату втричі за те, що ми все-таки на передовій. І ми не можемо знати, з ким ми контактуємо. І є великий ризик того, що ми наражаємо себе на небезпеку, працюючи з можливо інфікованими пацієнтами. Коли йшлося про боротьбу з коронавірусом, йшлося про надбавку 300 відсотків до зарплати всім працівникам швидкої, проте ми отримали зарплату, отримали платіжки – та зарплата попередня», – розповіла вона.

У свою чергу фельдшерка виїзної бригади Людмила Іваськів показала роздруківку про заробітну плату.

«У мене немає коментарів до цієї роздруківки, ми не отримали зовсім ніяких доплат, тих, які нам обіцяли і які вважалося, що нам будуть платити. Ми отримуємо дуже багато ризиків, тому що ми обслуговуємо всі виклики, зокрема і з коронавірусом», – наголосила фельдшерка.

Лікарка екстреної медичної допомоги Наталія Фещин розповіла журналістам про те, як працює під час епідемії і наголосила на ризиках для медиків швидкої допомоги в час епідемії коронавірусу.

«Інколи люди приховують, що вони були в контакті з інфекційними хворими, що приїхали з-за кордону, а інколи й самі не знають, що вони є носіями цієї хвороби. І тому, приїжджаючи на виклик, стикаємося з хворими і після цього ми йдемо у свої сім'ї. Сусіди нас жахаються, тому що невідомо з чим ці хворі. І ми отримали ще меншу зарплату за квітень, ніж у березні», – наголосила лікарка.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що у недоплатах медикам винна місцева влада.