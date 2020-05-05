У Тернополі зберігається режим надзвичайної ситуації

Попри загальне покращення ситуації, пандемія ще не минула і навіть з пом’якшенням карантину потрібно ретельно дотримуватися заходів безпеки.

З 5-го травня відбудеться певне пом’якшення карантинних заходів.Однак більшість карантинних обмежень буде зберігатися, оскільки загроза поширення коронавірусу залишається високою.

Місто продовжує обмежувати контакти. Мала кількість хворих у самому обласному центрі зумовлена вчасною зупинкою транспортного сполучення з районами, де виявили сплахи захворювання. Сьогодні Тернопільська область посідає 4-те місце за кількістю хворих. У самому обласному центрі ситуація суттєво краща ніж загалом в області. Однак зберегти позитивну динаміку можна зменшивши контакти з районами, де поки спостерігається спалах COVID-19. Тому місто поки буде закритим для міжобласного та внутрішньогообласного сполучення.

Школи і дитячі садочки залишаються закритими. Згідно рішення уряду, карантин продовжується до 22 травня. До цього часу закриті усі навчальні заклади, включаючи дитячі садочки, гуртки. Тим самим зменшується можливість масового зараження у місцях скупчення дітей.

Громадський транспорт працює в обмеженому режимі. Комунальний транспорт продовжує перевозити працівників життєво важливих підприємств. Це лікарі, поліцейські, працівники комунальних підприємств. До покращення епідемілогічної ситуації доведеться зберігати обмежену кількість пасажирів у транспорті.

Прогнози на майбутнє. Тернопільщина належить до регіонів, де спостерігається добра динаміка одужання хворих. Якщо така тенденція збережеться до кінця травня, очевидно будуть пом’якшуватися і карантинні заходи. Головне ж у теперішній ситуації дотримуватися здорового глузду та не робити поспішних рішень. Адже на сьогодні динаміка кількості хворих в Україні залишається на досить високому рівні і сягає 500 осіб щодня. Навіть з пом’якшенням карантину, новою нормою буде дотримання правил особистої гігієни, використання масок у людних закритих приміщеннях, обмеження масових заходів.