«Доступні ліки» на Тернопільщині: від яких хвороб, де шукати, як отримати

В Україні діє програма “Доступні ліки”, за якою пацієнти можуть отримати безоплатно чи з невеликою доплатою препарати для лікування хронічних захворювань. Для того, щоб отримати необхідні ліки, пацієнтові потрібно звернутися до лікаря за електронним рецептом. Вибрати зручну аптеку і за рецептом одержати препарати.

У Тернопільській області 302 аптеки беруть участь у програмі реімбурсації “Доступні ліки”, з них 58 розташовані у невеликих містечках та селах.

Програма “Доступні ліки” покриває медикаментозне лікування:

- від серцево-судинних хвороб;

- від діабету 2 типу;

- для профілактики інфарктів та інсультів;

- від бронхіальної астми;

- від розладів психіки та поведінки;

- від епілепсії;

- від нецукрового діабету;

- інсулінозалежного діабету (1 тип).

Інсуліни, необхідні людям, які хворіють на інсулінозалежний діабет, увійшли у програму реімбурсації з 1 жовтня 2021 року. У програму включено 76 препаратів інсуліну та їх аналоги швидкої, середньої, тривалої дії та комбіновані. З них 47 — повністю безоплатні.

Це значно збільшило доступ пацієнтів із цукровим діабетом до лікування. Усього в Тернопільській області 236 аптек відпускають інсуліни.

За весь час роботи е-рецепту за програмою “Доступні ліки” у Тернопільській області погашено 1 млн рецептів. З них на інсуліни — 13,6 тис. е-рецептів.

Для того, щоб отримати необхідні ліки, пацієнт має звернутися до свого сімейного лікаря або іншого лікаря, який випише необхідний електронний рецепт. А саме:

- Пацієнтам із серцево-судинними захворюваннями, бронхіальною астмою, діабетом ІІ типу електронний рецепт на “Доступні ліки” виписує сімейний лікар, терапевт або педіатр , з яким укладена декларація. Так само і з “Доступними ліками” для профілактики інсультів та інфарктів.

, з яким укладена декларація. Так само і з “Доступними ліками” для профілактики інсультів та інфарктів. - Пацієнтам із нецукровим та інсулінозалежним діабетом електронний рецепт на десмопресин або інсулін може виписати ендокринолог або сімейний лікар. Але лікар, з яким укладена декларація, зможе виписати рецепт тільки після того як ендокринолог створив план лікування для пацієнта, де вніс усі необхідні призначення на ліки.

або сімейний лікар. Але лікар, з яким укладена декларація, зможе виписати рецепт тільки після того як ендокринолог створив план лікування для пацієнта, де вніс усі необхідні призначення на ліки. - Пацієнтам із розладами психіки та поведінки електронний рецепт виписує виключно психіатр.

- Пацієнтам із епілепсією електронний рецепт на ліки виписує невролог чи психіатр.

Схема отримання електронного направлення у всіх лікарів однакова — пацієнт записується на прийом, лікар проводить огляд та виписує необхідний рецепт. Е-рецепт надходить на мобільний пацієнта у вигляді смс із унікальним номером та кодом підтвердження.

Якщо у пацієнта є визначена схема лікування, е-рецепт можна одержати у свого сімейного лікаря, педіатра чи терапевта по телефону. Але про це потрібно заздалегідь домовитися з лікарем. Пацієнту на телефон надійде смс-повідомлення із номером рецепта і кодом підтвердження. А його близькі можуть отримати ці ліки і принести пацієнтові, у випадку якщо людина на карантині або їй важко пересуватися.

Далі пацієнтові потрібно знайти зручну для нього аптеку, в якій можна одержати безоплатні або з невеликою доплатою ліки за електронним рецептом.

1. 1. Знайти аптеку допоможе дашборд — “Електронна карта аптек-учасниць програми реімбурсації лікарських засобів”. У лівому крайньому стовпчику потрібно вибрати область та населений пункт. Карта покаже перелік аптек, де пацієнтові можна отримати ліки.

Або шукати аптеку з наліпкою “Доступні ліки”. А у випадку, якщо пацієнтові потрібен інсулін — “Інсулін+”.

2. 2. Пацієнт звертається до обраної аптеки з е-рецептом. Щоб отримати ліки, необхідно назвати фармацевту номер електронного рецепта. Переконатись, що необхідні ліки є у потрібній кількості. Назвати код підтвердження і отримати потрібні ліки безоплатно або з невеликою доплатою.

3. 3. Якщо у аптеці немає саме того лікарського засобу, який бажає отримати пацієнт, він не називає код підтвердження рецепта, і має змогу звернутися до іншої аптеки. Або замовити той лікарських засіб, який відсутній в аптеці у момент звернення. Це безоплатно. Аптека не має права відмовити у цій послузі, оскільки вона підписала договір з НСЗУ. Якщо пацієнту відмовили, потрібно звернутись до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.

Якщо у пацієнта немає телефону, то лікар, виписуючи електронний рецепт, роздрукує його у вигляді інформаційної пам’ятки на папері. Саме з цією пам’яткою потрібно йти в аптеку.

НСЗУ адмініструє програму “Доступні ліки” з квітня 2019 року. З кожним роком програма покриває все більше пацієнтів з різними захворюваннями. До програми додаються нові аптеки-учасниці у всіх куточках нашої країни, як у містах, так і в селах. А перелік препаратів з кожним роком збільшується. Адже мета Національної служби здоров’я — розширити доступ українців до безоплатного лікування.