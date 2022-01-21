На Тернопільщині за хабар 2400 доларів судитимуть головного інспектора відділу ДСНС

До суду скеровано обвинувальний акт щодо головного інспектора відділу запобігання надзвичайним ситуаціям районного управління ГУ ДСНС України в Тернопільській області, який отримав 2 400 доларів США за вплив на прийняття рішення щодо працевлаштування у підрозділі ДСНС.

Посадовець пообіцяв місцевому жителю за вказану суму працевлаштування в одному з підрозділів УДСНС в Тернопільській області, - зазначають у пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури.

Працівника ДСНС затримали під час одержання ним неправомірної вигоди.

Розслідування здійснювалось слідчими третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, за оперативного супроводу працівників УСР в Тернопільській області ДСР НП України.