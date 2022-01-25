Дівчину, яку на переході у Тернополі збила іномарка, доправили в реанімацію

На Тернопільщині працюють іноземці з 18-ти країн світу У 2021 році у Тернопільському обласному центрі зайнятості було видано (продовжено термін дії) 51 дозвіл на застосування праці іноземних громадян. Найбільше дозволів на працевлаштування в Україні...

Сергій Надал до власників індливідуального опалення: оплату за ізольовані транзитні стояки скасуємо Після інвентаризації, зменшать оплату за грудень та січень тим власникам індивідуального опалення, які мають ізольовані стояки, або демонтували їх Що відбулося? Головне. Міський голова Тернополя...

Кількість безробітних на території Тернопільської МТГ станом на 1 січня 2022 року зменшилась У порівнянні з минулим роком безробітних стало менше, а вакансій більше. Втім 1592 особи знайшли роботу, інформує Тернопільський міськрайонний центр зайнятості.

Додаткові нарахування за воду та тепло ініціював один з лідерів партії «Сила людей» Ще у 2019 році «міну уповільненої дії» заклав тодішній прем’єр-міністр України Олексій Гончарук. «Постанова Гончарука» 11 грудня 2019 року прем’єром Олексієм Гончаруком була...