Дівчину, яку на переході у Тернополі збила іномарка, доправили в реанімацію

1WhatsApp Image 2022 01 24 at 21.23.05Із закритою черепно-мозковою травмою, струсом та іншими ушкодженнями до лікарні бригада швидкої допомоги госпіталізувала 17-річну жительку Козови. Дівчина потрапила під колеса іномарки.

Аварія трапилася у Тернополі 24 січня близько 18:00. Водій FORD C-MAX, рухаючись вулицею Бережанська, неподалік перехрестя з вулицею Лучаківського, збив пішохода.

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За попередньою інформацією, потерпіла переходила доргу на нерегульованому пішохідному переході. Її доправили до реанімаціного відділення, а у водія взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Проводиться слідство.

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