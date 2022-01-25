Сергій Надал закликав тернополян допомогти місту уникнути «червоної зони»

У Тернополі різко зросла кількість хворих на Covid-19

Що відбулося?

Головне. Міський голова Тернополя у своєму відео зверненні закликав тернополян дотримуватися протиепідемічних заходів безпеки на фоні різкого зростання кількості хворих на коронавірусну хворобу у Тернопільській області та Тернополі зокрема, що загрожує потраплянням міста у “червону зону”.

Цитата. “У ці дні різко зростає кількість хворих на коронавірусну хворобу. У Тернополі виявляють 240 нових випадків протягом доби. Це критична кількість. Невпинно зростає кількість пацієнтів, які потребують госпіталізації. Новий штам коронавірусу поширюється дуже швидко і є надзвичайно заразним. Я звертаюся до всіх тернополян та гостей міста. Пандемія нікуди не ділася. Ситуація з кількістю хворих різко погіршується. Я прошу Вас не легковажити своїм здоров’ям. Щоб Тернопіль не опинився у “червоній зоні”, а Ви на лікарняному ліжку. Обов’язково дотримуйтеся елементарних правил безпеки. Ці правила можуть врятувати Ваше життя і життя Ваших рідних. Одягайте маску. Мийте або дезінфікуйте руки. Намагайтеся не відвідувати місць, де є великі скупчення людей. Подбайте про своїх рідних”, - сказав Сергій Надал.

Міський голова також закликав підприємців дотримуватися заходів безпеки.

“Якщо кількість хворих й надалі різко зростатиме. Оперативний штаб посилюватиме карантинні заходи. Тому прошу усіх підприємців, роботодавців — будь-ласка, забезпечте дотримання санітарних заходів на Вашому підприємстві, офісі, ресторані чи магазині”, - сказав Сергій Надал.

Що кажуть лікарі?

Лікарі також б’ють на сполох. Зокрема заступник генерального директора з досліджень біологічних факторів, лікар епідеміолог, керівник “Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ” навій статистику зростання захворюваності після свят.

“Маємо різке зростання захворюваності. Порівняно з попереднім тижнем захворюваність зросла у 2,2 рази. Зростає захворюваність серед дітей, а також серед медиків і вчителів”, - повідомив Володимир Паничев в ефірі “Файного міста”

Також медик зазначив, що епідемія коронавірусу накладається на традиційну для зимової пори епідемію грику.

“Ситуація з ковідом накладається на грип та інші гострі респіраторні захворювання. Ми увійшли у сезонну епідемію. На 25 % перевищуємо епідемію низької інтенсивності”, - зауважив Володимир Паничев.

Лікар-епідеміолог також закликав вакцинуватися від коронавірусу тих, хто ще не пройшов вакцинації та навів статистику, яка переконує — невакциновані хворіють важче і мають більші загрози для життя.

- На сьогодні у Тернопільській області тільки третина пройшла повний курс вакцинації. 66 % не завершили вакцинації.

- Кількість хворих серед невакцинованих у 6 разів вища, ніж серед вакцинованих. Так само летальність серед невакцинованих у 5,6 разів вища ніж серед вакцинованих. Натомість лише 7 % вакцинованих, згідно статистики, мають ускладнення і потрапляють до лікарень.

За окремими показниками Тернопільщина вже знаходиться у “помаранчевій зоні”.

Разом з тим, сусідні області вже мають гіршу ситуацію. Зокрема до “червоної зони” потрапила Івано-Франківська область, на межі — Львівська.

Лікарі закликають тернополян вакцинуватися, дотримуватися заходів епідбезпеки. Утриматися від участі у заходах, де є великі скупчення людей. Дотримуватися масового режиму.

Що буде далі?

Міський голова Тернополя Сергій Надал зазначив, що місто вживає всіх заходів, щоб не потрапити у “червону зону”, але багато залежить від самих терноплян.

“Зростання захворюваності було очікуваним. Лікарі попереджали. Були свята. Багато людей приїхало до Тернополя. Сьогодні за всіма показниками ми у “помаранчевій зоні”. Нам би дуже хотілося уникнути потрапляння до “червоної зони”. Однак багато залежить від самих тернополян, дотримання протиепідемічних заходів безпеки”, - повідомив Сергій Надал в ефірі “УХ-радіо”.

У понеділок відбудеться засідання штабу і комісії по надзвичайних ситуаціях. Там будуть ухвалені рішення щодо можливих обмежень. Однак, за словами Сергія Надала, не плануються нові обмеження для транспорту, враховуючи низьку температуру повітря.

“Не думаю, що будуть прийматися обмеження щодо транспорту, оскільки на вулиці зима і холодно. Ніхто не хоче, щоб люди мерзли, але я прошу дотримуватися обмежень, які діють сьогодні. Це кількість місць, дистанція, масковий режим”, - зазначив Сергій Надал.

За свідченням лікарів, додатковий захист може дати так звана “третя” бустерна доза вакцини від коронавірусу. Міський голова Тернополя зазначив, що у Тернополі вже є можливість отримати бустерну вакцинацію.

“У Тернополі розпочато вакцинацію так званою бустерною дозою вакцини. Кожен бажаючий, хто має перші дві дози, може отримати цю вакцину. Лікарі рекомендують проводити бустерне щеплення через 6-9 місяців після дати попередньої вакцинації. МОЗ зазначає, що бустерна доза є безпечною і посилює імунітет людей. Для бустерної вакцинації рекомендується лише дві вакцини. Це препарати “Пфайзер” та “Модерна”. Вакцини доступні у Тернополі”, - повідомив Сергій Надал.

На сьогодні у Тернополі першу дозу вакцини отримали 52 % тернополян. Більше 47 % - отримали другу дозу вакцини. Активно розпочалася кампанія вакцинації бустерною дозою. Також є можливість вакцинувати дітей віком від 12 років. Пропозиція актуальна, зважаючи на різке зростання кількості хворих серед дітей. В середньому — кількість госпіталізацій дітей зросла у 2,5 рази порівняно з попередньою хвилею пандемії.