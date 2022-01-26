5 років позбавлення волі отримав винуватець ДТП, у якій 2 людей загинули і ще 3 травмовано

Жителя Львівщини визнано винуватим у скоєнні смертельної ДТП на автошляху Бучач – Чортків – Скала-Подільська й призначено Бучацьким районним судом покарання у виді 5 років позбавлення волі із позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 3 роки.

Прокурори довели у суді, що водій автомобіля «OPEL Vectra» не переконавшись, що смуга зустрічного руху вільна від транспортних засобів на достатній для обгону відстані, допустив зіткнення із зустрічним автомобілем «OPEL Kadett».

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули водій і пасажир авто «OPEL Kadett», ще 3 людей потрапили до лікарні зі тілесними ушкодженнями середньої тяжкості.

Як уточнюють у пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури, вирок ще не набрав законної сили.