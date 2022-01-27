У Тернополі на переході під колеса потрапила жінка. Потерпіла не вижила

Дорожньо-транспортна пригода з летальним наслідком сталася у Тернополі 27 січня близько 7:30. На вулиці Микулинецькій водій автомобіля Ford Fiesta допустив наїзд на пішохода.

За попередньою інформацією поліції, жінка переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході.

В результаті цього, тернополянку, 1965 року народження, відкинуло на іншу смугу руху, де вона потрапила ще й під колеса Fiat Doblo.

Травми жінки виявилися несумісними із життям. Вона померла ще до приїзду лікарів. У водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство.