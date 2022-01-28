Економіка Газ для теплопостачання житлових будинків з 1 лютого може бути по 40 грн за 1 куб.м З 1 лютого природний газ для теплопостачання житлових будинків в окремих містах буде по 40 грн за 1 куб.м. Через... Більше ...

Суспільство У Тернопільському районі вщент згоріло авто Микулинецькі рятувальники гасили палаючий автомобіль. 27 січня о 22:08 до Служби порятунку надійшло... Більше ...

Економіка 28 січня - Всесвітній день безробітних У цей день особлива увага суспільства і урядів країн звернена на проблеми зайнятості населення та... Більше ...

Суспільство Лише за добу на Тернопільщині додалось 1625 нових випадків COVID-19 Станом на 28 січня у Тернопільській області лабораторно підтверджено 121 835 випадків інфікування COVID-19. На... Більше ...

Суспільство Мешканців Тернопільщини попереджають про сильний вітер і хуртовини За інформацією Тернопільського обласного центру з гідрометеорології, 28 січня на Тернопільщині вночі... Більше ...