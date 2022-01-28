У Тернопільському районі вщент згоріло авто

272858381 240218541627946 4740626323102458461 nМикулинецькі рятувальники гасили палаючий автомобіль.

27 січня о 22:08 до Служби порятунку надійшло повідомлення про загорання легкового авто в с. Заздрість Микулинецької територіальної громади Тернопільського району.

Внаслідок пожежі знищено автомобіль ВАЗ-21099, зазначають в Головному Управлінні ДСНС України у Тернопільській області.

Пожежу о 22:20 ліквідовано черговим караулом 25-го державного пожежно-рятувального поста 12-ї державної пожежно-рятувальної частини 1-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління.

НОВИНИ ТЕРНОПОЛЯН

ЕКОНОМІЧНІ НОВИНИ

ПОЛІТИЧНІ НОВИНИ

СУСПІЛЬНІ НОВИНИ

© 2015 Часопис. Новини Тернополя.
chasopys.te.ua@gmail.com

Меню