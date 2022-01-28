У Тернопільському районі вщент згоріло авто

Микулинецькі рятувальники гасили палаючий автомобіль.
27 січня о 22:08 до Служби порятунку надійшло повідомлення про загорання легкового авто в с. Заздрість Микулинецької територіальної громади Тернопільського району.
Внаслідок пожежі знищено автомобіль ВАЗ-21099, зазначають в Головному Управлінні ДСНС України у Тернопільській області.
Пожежу о 22:20 ліквідовано черговим караулом 25-го державного пожежно-рятувального поста 12-ї державної пожежно-рятувальної частини 1-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління.