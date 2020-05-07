На Тернопільщині зросла кількість летальних випадків від COVID-19

Станом на 7 травня в Тернопільській області за результатами досліджень у 951 випадку діагноз COVID-19 лабораторно підтверджений, з них 889 випадки - дорослі, 62 випадок – діти. Видужало 211 осіб.

Згідно з даними обласного лабораторного центру, за попередню добу проведено 336 досліджень й виявлено 16 випадків зараження коронавірусом.

Кількість летальних випадків в області за останню добу теж зросла, зафіксвано ще дві смерті від COVID-19, загалом померло 17 людей.

Географія поширення COVID-19:

🔷283– жителі Кременецького району

🔷183– жителі Монастириського району

🔷116 – жителі Шумського району

🔷83– жителі міста Тернополя

🔷62 – жителі Бучацького району

🔷53 – жителі Чортківського району

🔷43 – жителі Заліщицького району

🔷25 – жителі Козівського району

🔷19– жителі Лановецького району

🔷18– жителі Збаразького району

🔷14 – жителі Тернопільського району

🔷13– жителі Борщівського району

🔷13 – жителі Гусятинського району

🔷11 – жителі Теребовлянського району

🔷5 – жителі Підгаєцького району

🔷4– жителі Підволочиського району

🔷3 – жителі Бережанського району

🔷3 – жителі Зборівського району

В Україні 13691 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 340 летальних, 2396 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 507 нових випадків.