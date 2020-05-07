На Тернопільщині зросла кількість летальних випадків від COVID-19

Станом на 7 травня в Тернопільській області за результатами досліджень у 951 випадку діагноз COVID-19 лабораторно підтверджений, з них 889 випадки - дорослі, 62 випадок – діти. Видужало 211 осіб.
Згідно з даними обласного лабораторного центру, за попередню добу проведено 336 досліджень й виявлено 16 випадків зараження коронавірусом.
Кількість летальних випадків в області за останню добу теж зросла, зафіксвано ще дві смерті від COVID-19, загалом померло 17 людей.
Географія поширення COVID-19:
🔷283– жителі Кременецького району
🔷183– жителі Монастириського району
🔷116 – жителі Шумського району
🔷83– жителі міста Тернополя
🔷62 – жителі Бучацького району
🔷53 – жителі Чортківського району
🔷43 – жителі Заліщицького району
🔷25 – жителі Козівського району
🔷19– жителі Лановецького району
🔷18– жителі Збаразького району
🔷14 – жителі Тернопільського району
🔷13– жителі Борщівського району
🔷13 – жителі Гусятинського району
🔷11 – жителі Теребовлянського району
🔷5 – жителі Підгаєцького району
🔷4– жителі Підволочиського району
🔷3 – жителі Бережанського району
🔷3 – жителі Зборівського району
В Україні 13691 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 340 летальних, 2396 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 507 нових випадків.