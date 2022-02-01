У пожежі на Тернопільщині загинув чоловік

У Підгайцях на вул. Галицька, 19 в кухні житлового будинку сьогодні близько 12 години сталася пожежа.
Під час проведення розвідки та гасіння пожежі рятувальники виявили тіло власника помешкання, громадянина 1955 року народження, без ознак життя, повідомляють в Головному управлінні ДСНС України у Тернопільській області.
Вогнем пошкоджено приміщення кухні та речі домашнього вжитку.
Пожежу ліквідовано черговим караулом 14-ї державної пожежно-рятувальної частини 2-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління.
Обставини виникнення пожежі та сума матеріальних збитків встановлюються.