У пожежі на Тернопільщині загинув чоловік

Газ для теплопостачання житлових будинків з 1 лютого може бути по 40 грн за 1 куб.м З 1 лютого природний газ для теплопостачання житлових будинків в окремих містах буде по 40 грн за 1 куб.м. Через прорахунки ГК “Нафтогаз Трейдинг” у прогнозуванні обсягів природного газу за...

28 січня - Всесвітній день безробітних У цей день особлива увага суспільства і урядів країн звернена на проблеми зайнятості населення та безробіття, здійснюється заклик до роботодавців створювати нові робочі місця та зберігати вже...

Хто відповідальний за непрацюючі батареї у під’їздах? Перші результати інвентаризації багатоквартирних будинків Що відбувається? З початку року українці почали отримувати платіжки за тепло нараховані за новим правилами, встановленими законом та...

Вакантні посади та вільні робочі місця у Тернополі у січні 2022 року Станом на 1 січня 2022 року на 100 підприємствах, установах та організаціях, які фактично здійснюють діяльність на території Тернопільської МТГ, наявна інформація про 237 вільних робочих місць та...