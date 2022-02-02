У Підгайцях під час пожежі загинув чоловік

Нещасний випадок стався у Підгайцях. У власному помешканні від отруєння чадним газом помер чоловік.

Чоловік, 1955 року народження, проживав сам. Сусіди кажуть, що пенсіонер зловживав спиртними та мав проблеми зі здоров'ям. Його періодично провідували та допомагали по господарству представники соціальних служб.

Першого лютого соцпрацівниця прийшла до підопічного. Двері він не відчинив, але з під них жінка побачила дим. Вона одразу викликала пожежників та швидку.

Відчинивши двері, рятувальники виявили бездиханне тіло господаря. Причина смерті - отруєння чадним газом. Рятувальники припускають, що чоловік палив у кріслі та заснув.

На місце події виїжджали працівники поліції.