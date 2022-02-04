Злодії з сусідньої області обікрали кілька приміщень на Тернопільщині

Шляхом віджиму металопластикових вікон проникали до приміщень іногородні злодії.

З різницею у два дні оперативники Тернопільщини отримали повідомлення від потерпілих про те, що до них в магазин та школу проникли невідомі і викрали ноутбуки.

Перша заява надійшла від керівництва однієї зі шкіл Бучача. Директор повідомив, що в період з 28 по 30 січня хтось вліз до приміщення й забрав побутову техніку.

Через два дні після цього, про схожу крадіжку заявили і у Тернополі. Віджавши вікно, злодії проникли до магазину вікон та дверей й також забрали ноутбуки і гроші.

У ході роботи розшуківці встановили, що у Тернополі в одному з готелів поселилися раніше судимі жителі Львівської області.

Співставивши дані стало відомо, що дані особи напередодні приїхали з Бучача, де також винаймали кімнату. Відео з камер спостереження підтвердило, що чоловіки перебували на місцях злочину.

Злочинці із Золочівського району зізналися у крадіжках. Стало відомо, що перед тим, як їхати на Тернопільщину, вони викрали ще один ноутбук у Львові. Усю крадену техніку здали до ломбардів.

Підозрювані раніше притягувалися до кримінальної відповідальності за майнові злочини, але тоді вони обійшлися умовним терміном покарання.

За останні правопорушення чоловікам уже оголосили підозру згідно із ч.3 ст. 185 ККУ: крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Триває слідство.