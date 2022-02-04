Депутата Тернопільської облради судитимуть за погрозу насильством журналісту

За погрозу журналісту, у зв’язку зі здійсненням ним законної професійної діяльності, перед судом постане депутат Тернопільської обласної ради. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Тернопільської обласної прокуратури.

За версією слідства, 7 квітня 2021 року депутат облради після опублікованого у соціальній мережі Фейсбук на сторінці друкованого ЗМІ допису про діяльність місцевої громадської організації, вимагав у журналіста припинити поширення цієї інформації. Депутат відкрито погрожував застосуванням насильства щодо представника засобу масової інформації і його колезі по редакції.

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