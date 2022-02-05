У Тернополі під час гасіння пожежі врятували людину

У Тернополі горіла квартира: рятувальники врятували чоловіка. Потерпілий – мешканець квартири, громадянин 1970 року народження, його госпіталізували до одного з лікувальних закладів міста.

4 лютого о 17:54 на номер екстреного виклику «101» надійшло повідомлення про пожежу на вул. Малишка, 1.

Телефонували мешканці будинку, які повідомили рятувальникам про дим та полум’я, що пробивались крізь балкон другого поверху п’ятиповерхового багатоквартирного житлового будинку.

До місця події вирушив черговий караул 1-ї державної пожежно-рятувальної частини. Під час розвідки та гасіння пожежі, поряд з осередком пожежі, в задимленому приміщені кімнати квартири на 2-му поверсі вогнеборці виявили потерпілого, з ознаками отруєння продуктами горіння. Чоловік перебував у свідомості, однак самостійно не міг покинути помешкання. Його негайно транспортували на свіже повітря та передали працівникам екстреної медичної допомоги.

Як зазначають в Головному управлінні ДСНС України у Тернопільській області, невдовзі, о 18:19, пожежу було локалізовано та о 18:21 повністю ліквідовано.

Вогнем знищено речі домашнього вжитку на балконі квартири на площі 2 м.кв. Евакуація мешканців будинку не проводилась.

Обставини виникнення пожежі та сума матеріальних збитків встановлюються.