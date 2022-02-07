Побив, а потім задушив – судитимуть жителя Тернопільщини

Прокурори обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо мешканця Тернопільщини, обвинуваченого в умисному протиправному заподіянні смерті своєму знайомому.

За версією слідства, 2 вересня 2021 року уродженць одного із сіл області, під час конфлікту зі своїм знайомим по вул. Київській в Тернополі завдав йому кілька ударів кулаками у різні частини тіла. Зрозумівши, що жертва вже не в змозі чинити йому опір, нападник умисно стиснув шию чоловіка, перекривши дихальні шляхи, позбавивши можливості дихати самостійно, внаслідок чого настала смерть потерпілого.

Розслідування, що здійснювали слідчі поліції, завершено. Обвинувачений перебуває під вартою, зазначають у пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури.