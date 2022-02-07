За два дні у аваріях на Тернопільщині загинуло троє людей

За два дні три аварії з смертельними наслідками зареєстрували працівники поліції на Тернопільщині.

Вантажний потяг «Деренівка-Теребовля» збив перехожого, коли той перебував на колії. Нещасний випадок трапився 4 лютого близько 14:30. Травми виявилися несуміжними з життям.

Загальмувати вчасно машиніст не зміг, оскільки помітив людину занадто пізно. Потерпілий - житель Теребовлі, 1956 року народження. Травми чоловіка виявилися несумісними із життям.

Під колеса автомобіля MAZDA-6 5 лютого потрапив житель Кременецького району, 1976 року народження. Водій автіки каже, що потерпілий лежав на дорозі і він його не помітив. Після ДТП кермувальник завіз потерпілого до лікарні. Проте медики констатували лише смерть чоловіка. Водій попередньо тверезий. Причину смерті встановить судово-медична експертиза.

Ще одна смертельна автопригода сталася того ж дня в селі Горинка Кременецького району. На трасі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече водій автомобіля SEAT IBIZA збив жінку. За попередньою інформацією, потерпіла переходила дорогу за межами пішохідного переходу. Від удару 38-річна жінка загинула.

По усіх аваріях триває слідство.