На Тернопільщині на пожежі загинув 81-річний дідусь

На Кременеччині пожежа забрала життя 81-річного чоловіка.

Сьогодні близько 8:00 на номер екстерного виклику 101 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Вовківці Великодедеркальської ТГ Кременецького району, повідомляють в Головному управлінні ДСНС України у Тернопільській області.

Вогнем знищено ліжко та пошкоджено речі домашнього вжитку.

На місці пожежі рятувальниками виявлено тіло власника помешкання, громадянина 1941 року народження, без ознак життя.

Обставини виникнення пожежі встановлюються.