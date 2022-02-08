На Тернопільщині на пожежі загинув 81-річний дідусь

На Кременеччині пожежа забрала життя 81-річного чоловіка.
Сьогодні близько 8:00 на номер екстерного виклику 101 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Вовківці Великодедеркальської ТГ Кременецького району, повідомляють в Головному управлінні ДСНС України у Тернопільській області.
Вогнем знищено ліжко та пошкоджено речі домашнього вжитку.
На місці пожежі рятувальниками виявлено тіло власника помешкання, громадянина 1941 року народження, без ознак життя.
Обставини виникнення пожежі встановлюються.