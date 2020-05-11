В Тернопільській області підтверджено понад 1000 випадків інфікування коронавірусом

коронавірус 5311323Згідно з даними обласного лабораторного центру станом на ранок 11 травня на Тернопільщині зафіксовано 1018 випадків інфікування коронавірусом, 18 – летальних, 337 людей одужали.

Кількість хворих COVID-19 по районах:

🔷321– жителі Кременецького району

🔷186– жителі Монастириського району

🔷124 – жителі Шумського району

🔷93– жителі міста Тернополя

🔷63 – жителі Бучацького району

🔷53 – жителі Чортківського району

🔷43 – жителі Заліщицького району

🔷25 – жителі Козівського району

🔷21– жителі Збаразького району

🔷19– жителі Лановецького району

🔷14 – жителі Тернопільського району

🔷14 – жителі Гусятинського району

🔷13– жителі Борщівського району

🔷14– жителі Теребовлянського району

🔷5 – жителі Підгаєцького району

🔷4– жителі Підволочиського району

🔷3 – жителі Бережанського району

🔷3 – жителі Зборівського району

В Україні 15648 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 408 летальних, 3288 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 416 нових випадків.

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