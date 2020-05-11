В Тернопільській області підтверджено понад 1000 випадків інфікування коронавірусом

Згідно з даними обласного лабораторного центру станом на ранок 11 травня на Тернопільщині зафіксовано 1018 випадків інфікування коронавірусом, 18 – летальних, 337 людей одужали.
Кількість хворих COVID-19 по районах:
🔷321– жителі Кременецького району
🔷186– жителі Монастириського району
🔷124 – жителі Шумського району
🔷93– жителі міста Тернополя
🔷63 – жителі Бучацького району
🔷53 – жителі Чортківського району
🔷43 – жителі Заліщицького району
🔷25 – жителі Козівського району
🔷21– жителі Збаразького району
🔷19– жителі Лановецького району
🔷14 – жителі Тернопільського району
🔷14 – жителі Гусятинського району
🔷13– жителі Борщівського району
🔷14– жителі Теребовлянського району
🔷5 – жителі Підгаєцького району
🔷4– жителі Підволочиського району
🔷3 – жителі Бережанського району
🔷3 – жителі Зборівського району
В Україні 15648 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 408 летальних, 3288 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 416 нових випадків.