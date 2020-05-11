Суспільство На Тернопільщині посадовця виконавчої служби спіймали на хабарі За 5000 гривень головний державний виконавець пообіцяв неплатнику аліментів виключити його зі списку... Більше ...

Суспільство В Тернопільській області підтверджено понад 1000 випадків інфікування коронавірусом Згідно з даними обласного лабораторного центру станом на ранок 11 травня на Тернопільщині зафіксовано 1018... Більше ...

Суспільство На Тернопільині вандали вночі зірвали та спалили прапор Інцидент трапився в ніч з 9 на 10 травня у селі Людвищі Шумського району. Зірваний та спалений червоно-чорний... Більше ...

Суспільство Тернопіль через борги може залишитися без гарячої води У зв’язку із заборгованістю мешканців Тернополя з 1-го червня можуть припинити подачу гарячої води. Більше ...

Економіка Кількість зареєстрованих безробітних під час карантину збільшилась Протягом квітня 2020 року в Тернопільський міськрайонний центр зайнятості звернулися 1178 осіб, які проживають... Більше ...

Культура Сьогодні в Україні відзначають День матері У календарі свят для мами визначений особливий день, який святкується в Україні у другу неділю травня.... Більше ...

Суспільство Оперативна інформація про поширення коронавірусу на Тернопільщині Станом на 10 травня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 999 випадках... Більше ...

Суспільство Двоє тернополян постраждали від велозлодіїв У Тернополі впродовж доби від велозлодіїв потерпіло двоє мешканців одного будинку. Заявники проживають в... Більше ...

Суспільство У Тернополі 17-річна дівчина зарізала студента-іноземця У вчиненні важкого злочину правоохоронці підозрюють 17-річну мешканку Тернопільського району. 9 травня... Більше ...