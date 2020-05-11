На Тернопільщині посадовця виконавчої служби спіймали на хабарі

За 5000 гривень головний державний виконавець пообіцяв неплатнику аліментів виключити його зі списку боржників та зняти тимчасові обмеження у праві виїзду за межі України й керування транспортним засобом.

Службовець під час розмови із боржником, котрий прийшов дізнатися суму несплачених на утримання дитини аліментів, натякнув, що посада та повноваження дають йому можливість прийняти рішення щодо виключення чоловіка з Єдиного реєстру боржників. Відповідно, це зніме установлені тимчасові обмеження на виїзд за кордон та керування автомобілем. За послугу попросив винагороду - п’ять тисяч гривень.

Після чергової зустрічі з боржником посадовця затримали з хабарем в його робочому кабінеті співробітники управління СБУ та Головного управління Нацполіції Тернопільщини.

Співробітнику виконавчої служби оголосити підозру за частиною 1 статті 368 ККУ - одержання службовою особою неправомірної вигоди. Досудове розслідування кримінального провадження скеровано до суду.