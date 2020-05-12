Дві смерті від COVID-19 зафіксовано за минулу добу на Тернопільщині

Станом на ранок 12 травня в Тернопільській області за результатами досліджень у 1021 випадку діагноз COVID-19 лабораторно підтверджений, з них 953 випадки - дорослі, 68 випадків – діти. Видужало 362 особи.
За минулу добу в області зафіксовано ще дві смерті від коронавірусу. Загалом від початку пандемії – 20 летальних випадків.
Згідно з даними обласного лабораторного центру , за попередню добу проведено 62 дослідження, підтверджено вперше 3 випадки зараження вірусом COVID-19.
Географія поширення коронавірусу:
🔷321– жителі Кременецького району
🔷186– жителі Монастириського району
🔷124 – жителі Шумського району
🔷96– жителі міста Тернополя
🔷63 – жителі Бучацького району
🔷53 – жителі Чортківського району
🔷43 – жителі Заліщицького району
🔷25 – жителі Козівського району
🔷21– жителі Збаразького району
🔷19– жителі Лановецького району
🔷14 – жителі Тернопільського району
🔷14 – жителі Гусятинського району
🔷13– жителі Борщівського району
🔷14– жителі Теребовлянського району
🔷5 – жителі Підгаєцького району
🔷4– жителі Підволочиського району
🔷3 – жителі Бережанського району
🔷3 – жителі Зборівського району
В Україні 16023 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 425 летальних, 3373 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 375 нових випадків