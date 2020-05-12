Дві смерті від COVID-19 зафіксовано за минулу добу на Тернопільщині

Станом на ранок 12 травня в Тернопільській області за результатами досліджень у 1021 випадку діагноз COVID-19 лабораторно підтверджений, з них 953 випадки - дорослі, 68 випадків – діти. Видужало 362 особи.

За минулу добу в області зафіксовано ще дві смерті від коронавірусу. Загалом від початку пандемії – 20 летальних випадків.

Згідно з даними обласного лабораторного центру , за попередню добу проведено 62 дослідження, підтверджено вперше 3 випадки зараження вірусом COVID-19.

Географія поширення коронавірусу:

🔷321– жителі Кременецького району

🔷186– жителі Монастириського району

🔷124 – жителі Шумського району

🔷96– жителі міста Тернополя

🔷63 – жителі Бучацького району

🔷53 – жителі Чортківського району

🔷43 – жителі Заліщицького району

🔷25 – жителі Козівського району

🔷21– жителі Збаразького району

🔷19– жителі Лановецького району

🔷14 – жителі Тернопільського району

🔷14 – жителі Гусятинського району

🔷13– жителі Борщівського району

🔷14– жителі Теребовлянського району

🔷5 – жителі Підгаєцького району

🔷4– жителі Підволочиського району

🔷3 – жителі Бережанського району

🔷3 – жителі Зборівського району

В Україні 16023 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 425 летальних, 3373 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 375 нових випадків