На тернопільському автовокзалі валютники добряче відлупцювали чоловіка

Учора близько обіду на тернопільському автовокзалі валютники побили чоловіка. Конфлікт виник буквально з нічого, коли чоловік зупинився на так званому «п’ятачку» перед автовокзалом, щоб почекати свою вагітну дружину.

Та, вочевидь, це дуже не сподобалося міняйлам, адже він перекрив їм доступ до «клієнтів». Але найбільше своє невдоволення в нецензурній та погрозливій формі висловила відома на все місто «мамка-валютниця Ларіса». Вона ж і покликала групу підтримки у складі семи осіб, які спочатку кинули хлопчину на асфальт, а потім віддубасили лежачого бідолаху ногами по голові на очах у вагітної жінки. На місце події прибула швидка допомога, яка забрала потерпілого в лікарню. Медики діагностували у хлопця, крім численних забоїв, струс головного мозку та тріщину основи черепа, що є небезпечним для життя. Вагітна ж дружина потерпілого досі не може відійти від шоку. А що ж наша доблесна поліція? Пройшло вже більше доби, а родичі потерпілого навіть не знають, чи порушене кримінальне провадження за фактом побиття.

Складається враження, що правоохоронці не дуже спішать розслідувати цей злочин, бо й самі часто є клієнтами валютників. Та й чого гріха таїти, самі міняйли в приватних бесідах розповідають, скільки і кому з людей в погонах заносять щомісяця данину, щоб ті їх не «ганяли». (У них для цього навіть створені свої «профспілки»). Тому і почуваються валютники вільно, комфортно та доволі нахабно на привокзальній території.

Поліція закриває очі і на той факт, що діяльність міняйл притягує в наш регіон небезпечних злочинців, а це відповідно значно погіршує криміногенну обстановку в області. Бо бандити-гастролери часто-густо вчиняють декілька злочинів на приїжджій території, а постраждалими виявляються часто прості громадяни. Що ж до учорашніх подій, то, як стало відомо нашій редакції, винуватці учорашнього побиття намагаються позбутися всіх відеодоказів бійки, які були зафільмовані навколишніми камерами відеоспостереження. Сподіваємося, що наш матеріал не дасть змоги правоохоронцям поховати в архівах цю справу, а довести її до логічного завершення, покарати винних і на кінець навести порядок біля автовокзалу в Тернополі.