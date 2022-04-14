На Тернопільщині у ставку втопився півторарічний хлопчик

Про нещасний випадок на території Козівської територіальної громади на лінію «102» повідомили медики.

На місці події правоохоронці з'ясували, потерпілий - це півторарічний хлопчик з багатодітної родини. Він серед усіх діток був наймолодшим. Сусіди позитивно відгукуються про цю сім'ю.

Нещастя трапилося 13 квітня вранці. За словами мами, син грався на подвір'ї. Воно повністю загороджене, а фіртка була зачиненою. За метрів шість від помешкання розташований ставок.

Поки мама відвернулася, малюк вийшов з двору городами - він побіг за гусами. Жінка пішла за ним фактично одразу, але побачила сина уже у воді обличчям вниз. Малого дістали, а родичі викликали швидку. Проте врятувати хлопчика не вдалося. Медики констатували смерть малолітнього.