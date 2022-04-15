Двоє загиблих та п’ятеро травмованих - наслідки дорожньо-транспортних пригод на Тернопільщині

Минулої доби на дорогах Тернопільщини трапилося три ДТП у яких загинули двоє чоловіків та ще п’ятеро учасників дорожнього руху отримали травми. Про це повідомляють у Поліції Тернопільської області.

У селі Плотича Тернопільського району зіткнулися три автомобілі. Наслідки аварії стали фатальними для 59-річного водія транспортного засобу марки ЗАЗ-11022. Ще один водій та троє пасажирів отримали тілесні ушкодження.

У селі Валігури Кременецького району місцевий житель, рухаючись заднім ходом на тракторі, допустив наїзд на брата, 1966 року народження. Від отриманих травм чоловік помер.

До медичного закладу з важкими травмами було доправлено жителя села Новостав Шумської ОТГ. 21-річний юнак, керуючи мопедом, допустив зіткнення з позашляховиком.

Триває досудове розслідування.