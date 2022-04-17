На дорозі Тернопіль-Львів у аварії загинуло двоє людей

Дорожньо-транспортна пригода з летальним наслідком трапилася 16 квітня близько 17:00 на Тернопільщині.

На трасі Тернопіль-Львів-Рава-Руська, неподалік села Довжанка Тернопільського району, не розминулося два автомобілі.

На місце пригоди одразу виїхала слідчо-оперативна група та рятувальники. За попередньою інформацією, на дорозі зіткнулися автомобіль HONDA CR-V та NISSAN ROGUE. Людей із металевої пастки вивільняли рятувальники.

В результаті удару двоє пасажирів з автомобіля HONDA, громадяни 1954 та 1957 років народження загинули на місці події. В салоні іншої іномарки перебували неповнолітні пасажири, 2010 та 2014 років народження, що зазнали травмування різного ступеня важкості. Їх бригада екстреної допомоги госпіталізувала до медзакладу.

Слідчо-оперативна група встановлює причину дорожньо-транспортної пригоди. У водіїв взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство.