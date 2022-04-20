Вернувся з-за кордону, щоб захищати Україну, і загинув

У вівторок, 19 квітня, Тернопільщина попрощалася із ще одним Героєм, який віддав своє життя у боротьбі з російськими загарбниками.

У 2017 році він воював в зоні АТО, а через рік служби після важкого поранення був комісований.

Коли почалась війна Сергій приїхав з Польщі і пішов захищати рідну Україну.

Справжній Герой, який до останнього боровся за перемогу. Прощання з військовим відбулося у його рідному селі В.Іловиця, що на Шумщині.

Висловлюємо найщиріші співчуття всім рідним та близьким.

Вічна пам’ять Герою!