Вернувся з-за кордону, щоб захищати Україну, і загинув

278579268 360964766076572 4735240085800217864 nУ вівторок, 19 квітня, Тернопільщина попрощалася із ще одним Героєм, який віддав своє життя у боротьбі з російськими загарбниками.

У 2017 році він воював в зоні АТО, а через рік служби після важкого поранення був комісований.

Коли почалась війна Сергій приїхав з Польщі і пішов захищати рідну Україну.

Справжній Герой, який до останнього боровся за перемогу. Прощання з військовим відбулося у його рідному селі В.Іловиця, що на Шумщині.

Висловлюємо найщиріші співчуття всім рідним та близьким.

Вічна пам’ять Герою!

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