25 квітня у Тернополі завершується опалювальний сезон

Очікують на потепління: 25 квітня з 00:00 год. на території Тернопільської міської територіальної громади завершують опалювальний сезон.

Дане рішення прийнято виконавчим комітетом, зважаючи на прогнозоване зростання температури зовнішнього повітря і з метою забезпечення ефективного використання енергоносіїв.

Подачу тепла від котелень припинять для житлових будинків, лікувальних закладів, загальноосвітніх шкіл, закладів дошкільної освіти та інших споживачів теплової енергії громади.

Увага! У зв'язку із закінченням опалювального сезону та переключенням на міжопалювальний період, 25 квітня з 00.00 до 16.00 год. у всіх житлових районах Тернополя буде відсутнє централізоване гаряче водопостачання.