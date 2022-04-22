Зіткнулись чотири авто: на Теребовлящині у ДТП постраждав житель Ізюма

На автодорозі поблизу с. Кровінка Теребовлянської ТГ Тернопільського району зіткнулись чотири автомобілі. Аварія трапилася сьогодні, 22 квітня близько 10 години ранку. До ліквідації наслідків ДТП залучались рятувальники.
Внаслідок ДТП водій автомобіля «Geely», громадян 1961 року народження, житель м. Ізюм Харківської області опинився заблокованим в салоні понівеченого транспортного засобу. Чоловік отримав численні травми різного ступеня важкості та потребував негайної допомоги. Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту вивільнили потерпілого та передали працівникам екстреної медичної допомоги, які госпіталізували його до Теребовлянської міської лікарні.