Зіткнулись чотири авто: на Теребовлящині у ДТП постраждав житель Ізюма

278574275 301704992148317 6813339087383313159 nНа автодорозі поблизу с. Кровінка Теребовлянської ТГ Тернопільського району зіткнулись чотири автомобілі. Аварія трапилася сьогодні, 22 квітня близько 10 години ранку. До ліквідації наслідків ДТП залучались рятувальники.

Внаслідок ДТП водій автомобіля «Geely», громадян 1961 року народження, житель м. Ізюм Харківської області опинився заблокованим в салоні понівеченого транспортного засобу. Чоловік отримав численні травми різного ступеня важкості та потребував негайної допомоги. Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту вивільнили потерпілого та передали працівникам екстреної медичної допомоги, які госпіталізували його до Теребовлянської міської лікарні.

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