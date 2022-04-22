Залишилась дружина та дворічний син: Тернопільщина прощається зі ще одним Героєм

У Микулинецькій громаді попрощалися з Героєм Володимиром Боберським.

Військовослужбовець Збройних Сил України народився в селі Лопушанка Турківського району Львівської області, проживав в с. Дарахів Микулинецької територіальної громади, повідомляють у пресслужбі ТОДА.

Був на майдані з перших днів 2014 року та в АТО Донецької області.

З початком повномасштабного вторгнення в Україну одразу ж повернувся з Польщі додому та вступив до лав ЗСУ.

Загинув біля м. Мар'їнки, Донецької області, від рук російських окупантів.

У загиблого залишилася дружина Галина та дворічний син Дем'янчик. Низький уклін захиснику України!

Вічна пам'ять!