Залишилась дружина та дворічний син: Тернопільщина прощається зі ще одним Героєм

У Микулинецькій громаді попрощалися з Героєм Володимиром Боберським.
Військовослужбовець Збройних Сил України народився в селі Лопушанка Турківського району Львівської області, проживав в с. Дарахів Микулинецької територіальної громади, повідомляють у пресслужбі ТОДА.
Був на майдані з перших днів 2014 року та в АТО Донецької області.
З початком повномасштабного вторгнення в Україну одразу ж повернувся з Польщі додому та вступив до лав ЗСУ.
Загинув біля м. Мар'їнки, Донецької області, від рук російських окупантів.
У загиблого залишилася дружина Галина та дворічний син Дем'янчик. Низький уклін захиснику України!
Вічна пам'ять!