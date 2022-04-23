Водійка іномарки в’їхала в Катедральний собор в центрі Тернополя: знесла двері та пошкодила церковне майно

На місці події працювали працівники поліції, управління поліції охорони, рятувальники та фахівці інших екстрених служб. На щастя, в результаті інциденту потерпілих немає.

Як зазначають у Відділі комунікації поліції Тернопільської області, 23 квітня близько 00.40 до них надійшло повідомлення від священнослужителя Архикатедрального Собору Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці (УГКЦ) про те, що всередину храму в’їхав автомобіль.

Виїхавши на виклик, полісмени встановили, що 35-річна жителька Тернополя, керуючи автомобілем марки «Ауді», знісши центральні металеві двері Катедрального собору, заїхала всередину культової споруди та пошкодила церковне майно.

На місці події працювали рятувальники ДСНС. Вони вжили заходів, щоб не допустити займання транспортного засобу, та, з допомогою лебідки, відбуксирували автомобіль з приміщення храму.

Водійку медики госпіталізували до одного із медзакладів. Автомобіль вилучено та поміщено на арештмайданчик. Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту.

За скоєне жінці загрожує покарання від штрафу до трьох років позбавлення волі.