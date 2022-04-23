В останню путь проводжали трьох Героїв з Тернопільщини

Тернопільщина попрощалася з трьома Героями, які служили в 44-тій окремі артилерійській бригаді.

Після прощання військовослужбовців відвезли до їхніх рідних домівок, повідомляють у Тернопільській обласній державній адміністрації.

Вадим Січкар - військовослужбовець став на захист рідної землі з перших днів російського нападу. У 2015-2016 роках захищав Україну на сході. В складі однієї із бойових бригад виконував завдання за призначенням та давав гідну відсіч ворогу в зоні бойових дій.

Геник Степан - у 2014-му пішов захищати нашу Батьківщину в АТО. Він загинув під час обстрілу на адмінкордоні Донецької області, отримавши поранення, несумісні з життям.

Сергій Герасименко - військовий родом із Дніпропетровщини. З Тернопіллям доля його пов’язала через дружину, адже вона – уроджена с. Малів. Сім’я проживала у Теребовлі.

Приносимо співчуття рідним та близьким. Низький уклін воїнам-захисникам! Герої не вмирають!