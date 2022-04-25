На Великдень у пожежі на Тернопільщині загинуло двоє людей

У Великодню неділю, 24 квітня, о 13:52 на номер екстреного виклику «101» надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку, що виникла в с. Старий Вишнівець Кременецького району.

На виклик негайно вирушив черговий караул найближчого пожежного підрозділу, дислокованого на відстані 4 км від місця події. Як зазначають в Головному управлінні ДСНС України у Тернопільській області, вогнеборці спрямували всі сили та засоби на ліквідацію загоряння.

О 14:20 пожежу локалізували на площі 10 м.кв, а о 15:05 – ліквідували та врятували будинок.

Нажаль, без жертв не обійшлось. На місці події без ознак життя виявили тіла 2-х громадян 1931 та 1937 років народження, мешканців даного будинку. Причина виникнення пожежі та обставини загибелі людей встановлюються.

Всього з початку року на Тернопільщині внаслідок пожеж загинули 13 та зазнали травмування 12 людей.