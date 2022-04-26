У Чортківському районі через розряд блискавки горіла майстерня

У Тернопільській бібліотеці діє книжкова виставка «Жінки, які змінили світ» У кожній епосі є видатні жінки, чиї життя і вчинки надихають на подвиги. Книжкова виставка «Жінки, які змінили світ» діє у Тернопільській обласній бібліотеці для молоді та чекає на своїх читачів.

Книжкова виставка «Україна: шлях до свободи крізь віки» Героїчна моя Україно, Непокорена, вічна, стійка – І синів не зігнуться коліна, Не здригнеться в прицілі рука… (Тамара Гнатович)

У тернопільській книгозбірні в межах виставки експонується унікальний стяг з підписами олімпійців Зимові олімпійські ігри у Пекіні – одна з найгучніших спортивних подій року. Щиро вболіваємо за усю Українську збірну, але природно, що особлива увага тернополян прикута до земляків-чемпіонів...

Обласна бібліотека проводить тренінги з комп’ютерної грамотності Тренінги з комп’ютерної грамотності для людей середнього та старшого віку стартують 7 лютого Тернопільській обласній бібліотеці для молоді.