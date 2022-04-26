У Чортківському районі через розряд блискавки горіла майстерня

278579425 296375759342881 6893720391310082363 nВнаслідок пожежі у селі Тудорів Копичинецької ТГ Чортківського району знищено перекриття майстерні на площі 20 м кв.

Подія сталася 25 квітня близько 18 години.

Ймовірна причина виникнення пожежі – розряд блискавки, матеріальні збитки встановлюються.

Пожежу ліквідовано черговими караулами 22-го державного пожежно-рятувального поста 10-ї державної пожежно-рятувальної частини 6-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління та місцевої пожежної команди с. Яблунів.

Будівлю майстерні вдалося врятувати, повідомляють в Головному управлінні ДСНС України у Тернопільській області.

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