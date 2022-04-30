Тернопільщина попрощалась з Героєм Любомиром Ваверчаком

Уродженець села Карашинці, що на Тернопільщині Любомир Ваверчак воював на передовій та мужньо захищав рідну Україну.
27-річний Любомир Ваверчак служив старшим навідником гармати артилерійського взводу артилерійської батареї артилерійського дивізіону. Військовослужбовець загинув у бою поблизу Харкова.
«Подвиг Захисника навіки вписано на скрижалях історії боротьби українського народу. Світлий спомин про Любомира Ваверчака завжди житиме в наших серцях. Розділяємо біль втрати разом із рідними та близькими нашого воїна... Царство Небесне і вічна пам`ять Герою!», - висловлює щирі спічуття родині та близьким голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.