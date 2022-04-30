Тернопільщина попрощалась з Героєм Любомиром Ваверчаком

Велику партію підроблених сигарет правоохоронці конфіскували у тернополянина Велику партію підроблених сигарет викрили тернопільські правоохоронці. Бізнес організував тернополянин. Товар він зберігав у гаражних приміщеннях. У ході перевірки стало відомо, що чоловік...

У Тернополі терміново потрібні працівники на виробництво соусів та майонезів На Тернопільщину переїхало підприємство із Запорізької області. Це виробник майонезу, соусів та олії. Зараз облаштовується на новому місці, планує працювати на постійній основі.

Шановні роботодавці! Переселенці шукають роботу на Тернопільщині Із часу повномасштабного вторгнення російських окупантів на українську землю, станом на 27 квітня, до служби зайнятості Тернопільщини звернулося 1042 переселенці з районів ведення бойових дій.

Підприємці Тернопільщини найчастіше обирають другу групу єдиного податку Станом на початок квітня цього року на обліку в Головному управлінні ДПС у Тернопільській області перебували 37103 суб’єкти господарювання – фізичних особи. При цьому 36001 або 97% із них – основні...