Тернопільщина попрощалась з Героєм Любомиром Ваверчаком

0f98a32dad2e43476a0ffb72ce45579aУродженець села Карашинці, що на Тернопільщині Любомир Ваверчак воював на передовій та мужньо захищав рідну Україну.

27-річний Любомир Ваверчак служив старшим навідником гармати артилерійського взводу артилерійської батареї артилерійського дивізіону. Військовослужбовець загинув у бою поблизу Харкова.

«Подвиг Захисника навіки вписано на скрижалях історії боротьби українського народу. Світлий спомин про Любомира Ваверчака завжди житиме в наших серцях. Розділяємо біль втрати разом із рідними та близькими нашого воїна... Царство Небесне і вічна пам`ять Герою!», - висловлює щирі спічуття родині та близьким голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.

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