На Тернопільщині 32-річний чоловік зарізав батька і брата

Житель Кременеччини позбавив життя двох своїх близьких родичів.

32-річний чоловік під час конфлікту з батьком наніс йому декілька ударів кухонним ножем по тілу. Внаслідок проникаючого поранення 62-річний чоловік помер на місці події.

У момент інциденту в будинку також перебував 35-річний брат зловмисника. Він спробував заступитися за батька, проте це лише більше роздратувало підозрюваного і він накинувся на родича з ножем. Від отриманих травм чоловік помер через декілька днів у лікарні.

Поліцейські затримали жителя Кременецького району. Слідчі Головного управління Нацполіції Тернопільщини скерували до суду обвинувальний акт щодо підозрюваного.

На час проведення досудового розслідування фігурант перебував під вартою.