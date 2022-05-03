На Тернопільщині внаслідок вибуху цистерни загинув молодий чоловік

Нещасний випадок, який призвів до смерті, трапився 2 травня на території колишнього току в одному із сіл Чортківського району.

На місце нещастя виїжджала слідчо-оперативна група, рятувальники та вибухотехніки. Постраждалий - житель Гусятинської територіальної громади, 1986 року народження.

За словами сусідів, чоловік нещодавно придбав вантажівку DAF з ц

истерною. Транспорт перегнав на територію недіючого току, що на околиці села, аби її там ремонтувати.

У день нещастя чоловік планував «підлатати» цистерну зсередини. Як тільки він увімкнув газозварювальне обладнання, відбувся вибух. Вибухотехніки кажуть, що у даній цистерні перевозили свого часу пальне, яке повністю не злили. Висока температура, випари та іскра стали причиною вибуху. Цистерну розірвало, а її уламки розлетілися на 300-400 метрів.

Чоловік загинув на місці події.