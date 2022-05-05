У Бережанах рятували корову, яка впала у рів з водою

74757594 n 1Рятувальники у Бережанах допомагали витягати корову з рову з водою.

Місцеві мешканці звернулися до співробітників ДСНС з проханням про допомогу вчора о 17.15. Співробітники служби порятунку за лічені хвилини прибули до місця виклику.

О 17:38 особовим складом резервного караулу 7-ї державної пожежно-рятувальної частини 2-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління за допомогою буксирувальних стрічок вивільнено корову із пастки.

Тварина не постраждала і в супроводі власника пішла з місця події.

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