У Бережанах рятували корову, яка впала у рів з водою

Рятувальники у Бережанах допомагали витягати корову з рову з водою.
Місцеві мешканці звернулися до співробітників ДСНС з проханням про допомогу вчора о 17.15. Співробітники служби порятунку за лічені хвилини прибули до місця виклику.
О 17:38 особовим складом резервного караулу 7-ї державної пожежно-рятувальної частини 2-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління за допомогою буксирувальних стрічок вивільнено корову із пастки.
Тварина не постраждала і в супроводі власника пішла з місця події.