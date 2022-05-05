Суспільство У Бережанах рятували корову, яка впала у рів з водою Рятувальники у Бережанах допомагали витягати корову з рову з водою. Місцеві мешканці звернулися до... Більше ...

Суспільство 8 нових випадків COVID-19 зафіксували в Тернопільській області за минулу добу Станом на 5 травня у Тернопільській області лабораторно підтверджено 148 968 випадків інфікування COVID-19. На... Більше ...

Економіка Топ-10 травневих вакансій і зарплат Тернопільщини Станом на 3 травня 2022 року через службу зайнятості роботодавці Тернопільщини шукали працівників на 664... Більше ...

Суспільство З 9 травня буде перекрито рух транспорту у Тернополі на вул. Подільській З 9 травня по 5 червня у Тернополі буде перекрито рух транспорту на вул. Подільській. За цей час заплановано... Більше ...

Суспільство Навчальним закладам Тернополя передали генератори Сьогодні на засіданні виконавчого комітету прийняли рішення про передачу на баланс начальних закладів... Більше ...

Культура У Тернополі збирають книги для юних українців у Польщі У міських бібліотеках Тернополя продовжується збір книг українською мовою для дітей, які зараз вимушено... Більше ...

Суспільство Переселенка з Харківщини стала жертвою аферистів Факт шахрайства вчиненого щодо уродженки Харківської області, яка тимчасового проживає на території нашого... Більше ...