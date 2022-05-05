Тернопіль знову у скорботі: загинув наш земляк Ігор Писаревич

Наші мужні воїни вже більше двох місяців тримають оборону України від російських загарбників. Звістки про втрати серед наших військових боляче ранять нас.

Сьогодні Тернопіль знову у скорботі. Під час виконання бойового завдання на східних рубежах нашої країни поблизу Луганської області загинув наш земляк, тернополянин Ігор Писаревич.

Прощання з Героєм відбудеться завтра 06 травня о 10:00 год. у Домі печалі за адресою вул. Микулинецька, 27.

Міський голова Сергій Надал висловлює співчуття рідним та близьким! Вічна пам’ять Героям! Слава Україні! Слава Героям!