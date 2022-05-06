У Тернополі сталася пожежа на виробництві: знищено в’язальну машину, кондиціонери та пряжу

Суспільство У аварії на Тернопільщині постраждала дворічна дитина З численними травмами до дитячої лікарні бригада екстреної допомоги госпіталізувала 2-річну дівчинку.... Більше ...

Економіка У суботу в Тернополі працюватимуть сільськогосподарські ярмарки У суботу, 7 травня, традиційні сільськогосподарські ярмарки проведуть у Тернополі. Вони працюватимуть у... Більше ...

Суспільство За добу 11 нових хворих на COVID-19 зафіксували на Тернопільщині Станом на 6 травня у Тернопільській області лабораторно підтверджено 148 979 випадків інфікування COVID-19. На... Більше ...

Економіка На Тернопільщині місцеві бюджети отримали понад 1,9 млрд гривень Впродовж чотирьох місяців цього року до місцевих бюджетів Тернопілля платники податків перерахували понад... Більше ...

Культура Тернопільський обласний драмтеатр відновлює свою роботу Тернопільський академічний обласний український драматичний театр ім Т.Г.Шевченка відновлює свою... Більше ...

Суспільство Тернопіль знову у скорботі: загинув наш земляк Ігор Писаревич Наші мужні воїни вже більше двох місяців тримають оборону України від російських загарбників. Звістки про... Більше ...