У Тернополі сталася пожежа на виробництві: знищено в’язальну машину, кондиціонери та пряжу

У Тернополі на вул. Подільська гасили пожежу на виробничому підприємстві. Сталася це 5 травня.
Внаслідок пожежі знищено в’язальну машину, кондиціонери та пряжу на площі 5 м кв., пошкоджено 5 в’язальних машин, облицювання стін та стелі цеху.
На місце події виїжджали відділення частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення, 1ДПРЧ 1 ДПРЗ та працівників оперативно-координаційного центру Головного управління.
Загоряння пожежники ліквідували та врятували дану виробничу будівлю.