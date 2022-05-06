У Тернополі сталася пожежа на виробництві: знищено в’язальну машину, кондиціонери та пряжу

279292719 310796134572536 2322965227050689381 nУ Тернополі на вул. Подільська гасили пожежу на виробничому підприємстві. Сталася це 5 травня.

Внаслідок пожежі знищено в’язальну машину, кондиціонери та пряжу на площі 5 м кв., пошкоджено 5 в’язальних машин, облицювання стін та стелі цеху.

На місце події виїжджали відділення частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення, 1ДПРЧ 1 ДПРЗ та працівників оперативно-координаційного центру Головного управління.

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Загоряння пожежники ліквідували та врятували дану виробничу будівлю.

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