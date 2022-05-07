Ще одна гірка втрата на Тернопільщині: загинув захисник України Віталій Мамунько

Сумна звістка прилетіла на Борщівщину. Захищаючи нашу державу, загинув військовий Віталій Мамунько.
«Загинув під час мінометного обстрілу, вірний присязі, в бою за нашу Батьківщину солдат МАМУНЬКО Віталій Миколайович, 1974 р.н., житель с.Іванків Скала-Подільської територіальної громади.
Другий відділ Чортківського РТЦК та СП висловлює найщиріші співчуття рідним, близьким, друзям та побратимам військовослужбовця, глибоко сумуємо разом з родиною. ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ ТА СЛАВА МУЖНЬОМУ ЗАХИСНИКУ! ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ!!!!!», – повідомив начальник другого відділу Чортківського РТЦК та СП підполковник Богдан ВЕРБІЦЬКИЙ у соцмережі Facebook.