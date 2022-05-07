Ще одна гірка втрата на Тернопільщині: загинув захисник України Віталій Мамунько

На потреби українського війська платники Тернопільщини сплатили майже 133 млн грн «патріотичного» збору За 4 місяці цього року платники податків Тернопільської області спрямували до державного бюджету 122,9 млн грн військового збору. Надходження платежу перевищили сплату січня-квітня минулого року на...

Аграрна галузь Тернопільщини терміново потребує працівників 43% вакансій, які подали роботодавці у службу зайнятості Тернопільщини - у сільському, лісовому та рибному господарстві. На початок травня 2022 року с/г товариства області шукають працівників на...

У суботу в Тернополі працюватимуть сільськогосподарські ярмарки У суботу, 7 травня, традиційні сільськогосподарські ярмарки проведуть у Тернополі. Вони працюватимуть у різних мікрорайонах міста, тож мешканці та гості громади зможуть придбати необхідну...

На Тернопільщині місцеві бюджети отримали понад 1,9 млрд гривень Впродовж чотирьох місяців цього року до місцевих бюджетів Тернопілля платники податків перерахували понад 1,9 млрд грн платежів. Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Тернопільській...