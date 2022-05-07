Ще одна гірка втрата на Тернопільщині: загинув захисник України Віталій Мамунько

278902613 168140632302944 8708153622209260461 nСумна звістка прилетіла на Борщівщину. Захищаючи нашу державу, загинув військовий Віталій Мамунько.

«Загинув під час мінометного обстрілу, вірний присязі, в бою за нашу Батьківщину солдат МАМУНЬКО Віталій Миколайович, 1974 р.н., житель с.Іванків Скала-Подільської територіальної громади.

Другий відділ Чортківського РТЦК та СП висловлює найщиріші співчуття рідним, близьким, друзям та побратимам військовослужбовця, глибоко сумуємо разом з родиною. ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ ТА СЛАВА МУЖНЬОМУ ЗАХИСНИКУ! ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ!!!!!», – повідомив начальник другого відділу Чортківського РТЦК та СП підполковник Богдан ВЕРБІЦЬКИЙ у соцмережі Facebook.

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