Шахраї надсилають мешканцям краю фейкові повідомлення

«Ваша картка заблокована. За деталями зателефонуйте за номером…»:такі повідомлення часто стали надходити мешканцям краю. І більшість, звісно, одразу телефонують за вказаними у СМС номерами аби виправити ситуацію. Застерігамо – не варто. Ваш дзвінок – мета шахрая.

Отримала таке повідомлення жителька Тернопілського району. Жінка, не вагаючись, подзвонила на вказаний номер. Працівник нібито банку ввічливо розповів, які дії необхідно виконати, аби розблокувати віртуальний рахунок. Далі почалася вже звична шахрайська схема: аферист вивідав номер картки, пароль, CVV-код, ще дату, коли востаннє скористалася карткою.

Шахрай телефонував ще два рази, просив назвати коди, що надсилалися у повідомленнях. Насправді, він за дві транзакції зняв з картки майже 15 тисяч гривень.