На Тернопільщині судитимуть лікарів, недбалість яких призвела до загибелі дитини

Тернопільською місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт за неналежне виконання професійних обов’язків стосовно двох лікарів одного з медичних закладів Тернополя.

За версією слідства, чотирирічний хлопчик помер через неправильно надану медичну допомогу у червні 2018 року.

Хвору дитину було доставлено бригадою швидкої медичної допомоги в одну із тернопільських лікарень. Несвоєчасна діагностика захворювання дитини та відсутність адекватного лікування від початку захворювання спричинила смерть малолітнього.

Як зазначають у прес-службі прокуратури Тернопільської області, розслідування завершено.

Довідково: санкція ч.2 ст.140 КК України передбачає покарання у вигляді обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.