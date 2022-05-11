Під час спроби переплисти річку Дністр втопився 46-річний чоловік

Майстер-клас із розпису на склі «Горнятко для мами» У цей особливий день, День матері, що за волею обставин ми святкували у такий непростий для всіх нас час, в Тернопільській обласній бібліотеці для дітей, відбувся майстер-клас з вітражного розпису...

У Тернопільській бібліотеці прояснять батькам, як розповідати дитині про війну і її наслідки У Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці в рамках засідання батьківського клубу 4 травня о 12:00 год проведуть zoom-конференцію на тему: «Як розповідати дитині про війну...

У Тернопільській бібліотеці відновлюють заняття з вивчення англійської мови Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека запрошує безкоштовно вивчати англійську мову з волонтером Марічкою Петренко.

У Тернопільській бібліотеці діє книжкова виставка «Жінки, які змінили світ» У кожній епосі є видатні жінки, чиї життя і вчинки надихають на подвиги. Книжкова виставка «Жінки, які змінили світ» діє у Тернопільській обласній бібліотеці для молоді та чекає на своїх читачів.