Під час спроби переплисти річку Дністр втопився 46-річний чоловік

На Чортківщині тривають пошукові роботи зниклого під водою місцевого жителя.
10 травня у селі Горошова Мельнице-Подільської територіальної громади, під час спроби переплисти р. Дністер, зник під водою 46-річний місцевий житель.
До пошуків зниклого залучено резервний караул 8-ї державної пожежно-рятувальної частини 4-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління та відділення водолазно-рятувальних АРЗ СП Головного управління. О 20 год пошуки чоловіка завершили безрезультатно. Водолазами обстежено 200 м кв. дна річки, 0,7 км кв. водного плеса та 7 км прибережної смуги.
Сьогодні пошукові роботи продовжено, - зазначають в Головному управлінні ДСНС України у Тернопільській області.