На Тернопільщині затримали влонтерів-шахраїв, які заробили цілі статки на війні

Чималу суму заробила на війні родина з Лановеччини. Минулого місяця до оперативних підрозділів Тернопільщини звернулися місцеві жителі й повідомили про те, що їхні безробітні знайомі, які займаються волонтерством, почали купувати дорогі речі.

Як повідомляють у Відділі комунікації поліції Тернопільської області, під час перевірки стало відомо, що два брати у 2019 році створили у Тернополі благодійну організацію. Ще в ті часи вони збирали кошти для потреб Збройних Сил України. З цією метою чоловік відкрив благодійні рахунки - валютний та гривневий.

З початком війни у 2022 році організація знову відновила активний збір грошей. Інформацію про це вони розмістили у соцмережах. Волонтер стверджував, що усі зібрані кошти йдуть на потреби захисників - він розповідав про купівлю автомобілів, спецспорядження та інших необхідних речей бійцям. Проте люди зауважили, що родина за час війни придбала для власного користування кілька іномарок, побутову техніку і планувала купити будинок, - розповів заступник начальника ГУНП в Тернопільській області Олександр Заєць.

У ході обшуків, проведених слідчими та працівниками карного розшуку під процесуальним керівництвом обласної прокуратури в помешканнях волонтерів виявили кілька позашляховиків, дорогі мобільні телефони, павербенки, тепловізори, дрони, бронежилети, планшети, аптечки, побутову техніку.

Вилучили у підозрюваних 34 тисячі доларів США, майже 7 тисяч євро, понад 2 тисячі фунтів стерлінгів та більше 200 тисяч гривень.

За словами заступника начальника ГУНП в Тернопільській області Володимира Галевича, до незаконного збагачення родина залучила ще кількох знайомих. Дружина організатора вела «чорну бухгалтерію». Гроші, які надходили від меценатів, чоловік перекидав на її картку, а остання їх витрачала на свої потреби, а частину переводила у валюту. Купували підозрювані дорогі мобільні телефони та елітні позашляховики.

Організатора та його брата затримали працівники поліції Тернопільщини спільно із бійцями підрозділу тактико-оперативого реагування. Шахраям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Триває слідство.