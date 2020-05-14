У ДТП на трасі Збараж-Підволочиськ загинув чоловік

Тіло чоловіка лежало на узбіччі дороги у заростях. 10 червня водій іномарки Ford Mondeo потрапив у дорожньо-транспортну пригоду та вилетів з салону авто.

Близько шостої години ранку житель села Шельпаки Підволочиського р-ну повідомив у поліцію про іномарку в кюветі. Автомобіль знаходився на трасі Збараж-Підволочиськ.

У транспорті ні водія, ні пасажирів не було.

Знайшли слідчі тіло 28-річного водія у заростях за двадцять п'ять метрів від автівки. За попередньою інформацією, кермувальник виїхав за межі проїзної частини та допустив перекидання транспортного засобу.

Судово-медична експертиза покаже чи був на момент ДТП тверезий. Триває слідство.