Виїхав на зустрічну смугу: у смертельній ДТП на Тернопільщині загинув водій іномарки

На трасі Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам'янка, неподалік села Романівка Байковецької територіальної громади не розминулися легковий автомобіль та вантажівка. Аварія трапилася 11 травня близько 9:30.
На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, водій автомобіля Opel Zafira виїхав на смугу руху і допустив зіткнення з вантажним автомобілем MAN.
В результаті автопригоди вантажівка перекинулася. Водій іномарки помер ще до приїзду швидкої. Кермувальника та пасажира MANy госпіталізували до лікарні.
Проводиться слідство.