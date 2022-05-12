Виїхав на зустрічну смугу: у смертельній ДТП на Тернопільщині загинув водій іномарки

11WhatsApp Image 2022 05 11 at 15.07.36 2На трасі Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам'янка, неподалік села Романівка Байковецької територіальної громади не розминулися легковий автомобіль та вантажівка. Аварія трапилася 11 травня близько 9:30.

На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, водій автомобіля Opel Zafira виїхав на смугу руху і допустив зіткнення з вантажним автомобілем MAN.

В результаті автопригоди вантажівка перекинулася. Водій іномарки помер ще до приїзду швидкої. Кермувальника та пасажира MANy госпіталізували до лікарні.

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Проводиться слідство.

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