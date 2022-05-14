У аварію на Тернопільщині потрапила водійка авто з сімома дітьми

Сьогодні, 14 травня, близько 7.50 на автодорозі поблизу села Ступки Тернопільського району трапилася ДТП.

За попередніми даними, 31-річна мешканка Черкаської області, керуючи автомобілем Renault Megane, рухалася в напрямку міста Хмельницький, виїхала на смугу зустрічного руху та допустила зіткнення з чотирма автівками: Skoda Fabia, Chevrolet Aveo, Hyundai Sonata та Audi Q5.

Після цього водійка Renault Megane ще повернулася на свою смугу руху та врізалася у вантажівку.

У салоні автівки Renault Megane перебувало семеро малолітніх дітей. Внаслідок ДТП травми отримав хлопчик, його шпиталізували до лікарні.

Правоохоронці працюють на місці події та встановлюють усі обставини автопригоди.