Тернопільщина попрощалася з трьома Героями

1 03a71ad2cedaf8bf51394b689b2d49cТернопільщина попрощалася з Героями, які віддали життя за Україну: Дмитром Головком, Євгеном Безкровним, Олександром Саєцьким.

На Лановеччині провели в останню дорогу молодого та незламного Героя, бійця Національної гвардії України Дмитра Головка.

Наш земляк, разом із дружиною та новонародженим немовлям жив в Ірпені. У лютому, після повномасштабного вторгнення ворога, 25-річний нацгвардієць став на захист рідної Батьківщини та кожного з нас. Колону, в якій був Дмитро, розстріляли окупанти. Без батька залишився п'ятимісячний син Героя.

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Уродженець села Зеленого, нині Мельнице-Подільської громади Чортківського району, Євген Безкровний добровольцем пішов на війну. До останнього подиху наш земляк захищав терени рідної Батьківщини! Осиротіла донечка.

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Олександр Саєцький був заступником командира бойової машини-навідником-оператором 3-го механізованого відділення 3-го механізованого батальйону. До повномасштабної війни працював в ІТ-сфері, добровольцем пішов на фронт. Загинув внаслідок артилерійського обстрілу поблизу Малинівки на Донеччині. У Героя залишилося двоє маленьких діток.

Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко висловлює співчуття рідним, близьким, близькими та бойовими побратимами Героїв. Вічна пам'ять і слава Дмитру Головку, Євгену Безкровному, Олександру Саєцькому!

 

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