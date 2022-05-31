На Кременеччині чоловік важко поранив знайомого ножем

Слідчі оголосили підозру зловмиснику за вчинення злочину, передбаченого частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України - умисне тяжке тілесне ушкодження.

До поліції у Кременці надійшло повідомлення від лікарів про те, що до них з ножовим проникаючим пораненням живота доправили 30-річного жителя райцентру.

Правоохоронці з’ясували, що поранення потерпілому спричинив його знайомий – 34-річний житель Кременця.

Зловмисника поліцейські виявили за місцем проживання та затримали. У нього вилучили знаряддя злочину.

За попередньою інформацією, чоловіки разом були на вулиці, коли раптово нападник витягнув ніж та завдав ним удари в живіт та спину своєму знайомому. Правоохоронці встановлюють обставини події та мотиви злочину.

Вирішується питання про обрання фігуранту запобіжного заходу на період проведення досудового розслідування. За вчинений злочин йому загрожує до 8 років позбавлення волі.