На Тернопільщині стихія забрала життя трьох людей

В селі Ліщанці Бучацької ТГ Чортківського району, внаслідок сильної зливи, потоком дощової води знесло з дороги легковий автомобіль, в якому перебували троє людей.

Про подію 11 червня о 21:40 надійшло повідомлення на лінію «101».

Прибувши до місця події рятувальники виявили, що автомобіль, перевернутий на дах, знаходиться у воді, неподалік проїжджої частини дороги, людей в машині не було.

Пошуки організували вздовж русла річки. Загалом залучили понад 50 чоловік, фахівців національної поліції та місцеве населення, а також пошуково-рятувальне відділення аварійно-рятувального загону спецпризначення Головного управління ДСНС України у Тернопільській області.

Згодом, біля шостої години ранку, у воді виявили тіло водія, чоловіка 1990 року народження. О 9:20 за 5 км від місця, де був автомобіль, знайшли тіло однієї дівчини, а в 10:11, трохи нижче за течією виявили загиблою ще одну неповнолітню. Обоє дівчат 2009 року народження.